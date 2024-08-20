Те, кто воевали за Украину, будут иметь упрощенные условия для получения гражданства.

Верховная Рада Украины приняла закон относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимают участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. За принятие законопроекта с регистрационным номером 9585 в целом проголосовало 315 народных депутатов.

В пояснительной записке отмечалось, что с началом российско-украинской войны многие иностранные граждане изъявили желание добровольно защищать Украину с оружием в руках. Этой возможностью воспользовались сотни иностранцев, в частности граждане Российской Федерации, Грузии.

После прекращения контракта о прохождении военной службы такие иностранцы при наличии оснований имеют право на получение разрешения на иммиграцию или приобретение гражданства Украины. Но для этого нужно иметь действительный паспортный документ иностранца. Если же срок его действия закончился, то такие люди не могут обратиться в компетентные органы, в частности, в России, потому что в случае возвращения им грозят тюремные сроки и даже смертная казнь.

Видео дня

Поэтому ныне принятым законом предусмотрена возможность получения разрешений на иммиграцию или приобретения гражданства Украины на основании паспортных документов, срок действия которых закончился, а также возможность получения вида на жительство иностранцами и лицами без гражданства, привлеченными к защите Украины в составе Сил территориальной обороны или добровольческих формирований территориальной общины, урегулировать свой правовой статус пребывания на территории Украины.

Кроме того, члены семьи лиц, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, будут иметь право на получение вида на жительство.

В то же время граждане Российской Федерации и граждане Республики Беларусь, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины, обязаны будут подать документ о прекращении иностранного гражданства в течение года со дня прекращения или отмены военного положения.

Рассмотрение и принятие заявлений о приобретении гражданства Украины от граждан Российской Федерации будет восстановлено через год после прекращения или отмены военного положения. Но это не касается таких категорий россиян:

которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или принятия которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, их супругов;

которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, в том числе которые награждены государственной наградой Украины, их супруги;

которые расторгли контракт о прохождении службы по состоянию здоровья;

которые были привлечены к защите Украины в составе Сил территориальной обороны или добровольческих формирований территориальной общины, их супруги;

несовершеннолетние дети, которые имеют законные основания для приобретения гражданства Украины.

Приобретение гражданства Украины иностранцами

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины (№11469).

В законопроекте, в частности говорится о том, в каких случаях допускается множественность гражданства (подданства).

Так, множественное гражданство не допускается в случае оформления приобретения гражданства Украины в отношении лица, находящегося в гражданстве РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: