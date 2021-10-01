История звезды украинского баскетбола рассказана в рамках видеопроекта "Робимо українське" – сериала об известных украинцах, прославляющих наше государство за рубежом.

Один из самых известных украинских баскетболистов в мире, двухразовый чемпион мира по данкам (самым зрелищным броскам в баскетболе, при которых игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз), YouTube-блогер Дмитрий Кривенко, также известный как Smoove, в рамках проекта "Робимо українське", подготовленном группой компаний "Метинвест", рассказал, как собственным примером вдохновляет школьников на достижения.

Об этом сообщается в сюжете на YouTube-канале проекта "Робимо українське", запуск которого компания "Метинвест" приурочила к своему пятнадцатилетию.

"Мы с ребятами, с моими друзьями, ездим по школам в маленькие городки и показываем фристайл, показываем данки, играем вместе с ними, общаемся и заряжаем их (школьников – УНИАН) на новые достижения. Поездки по школам - там вообще о деньгах речи никакой нет… И вот мы все вместе такими мероприятиями, YouTube-сходками, турнирами, ивентами мы все вместе продвигаем украинское баскетбольное движение. Ми робимо українське", - сказал украинский спортсмен.

По словам Кривенко, свой YouTube-канал он завел не для монетизации, а для того, чтобы популяризовать баскетбол среди молодых украинцев и, возможно, собственным примером способствовать тому, чтобы в нашей стране становилось больше чемпионов.

Читайте такжеЗвезда баскетбола Дмитрий Кривенко: Я первый украинец в истории, которому удалось такое"YouTube-блог я начал не для того, чтобы там зарабатывать деньги, а потому что хотелось показать баскетбол своими глазами", - добавил баскетболист.

Видеопроект "Робимо українське" компании "Метинвест" - это сериал об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают что-то уникальное. Ранее в рамках проекта были рассказаны истории генерального директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрея Халпахчи, чемпиона мира по высшему пилотажу Тимура Фаткуллина, изобретателей Максима Гавриленко и Евгения Эрика, а также архитектора Сергея Махно.

Как сообщается на сайте "Метинвеста", посвященному 15-летию компании, металлургическая отрасль и горное дело являются одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.

Автор: Григорий Бондарь