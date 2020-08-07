Одесские адвокаты заявляют о незаконном давлении и информационном терроре

При этом адвокаты акцентировали внимание, что не имеют никакого отношения к деятельности группы компаний "Телетрейд".

Против одесских адвокатов применяют информационный террор, прямые угрозы и шантаж.

Об этом заявили сегодня, 7 августа, на пресс-конференции "Недопустимость давления на адвокатов за их профессиональную деятельность", прошедшей в Совете адвокатов Одесской области.

Виталий Грицик, управляющий партнер адвокатского объединения "Доминанта", рассказал, что лично столкнулся с бешеным давлением, которое сейчас оказывается на него и компанию.

"Я получаю прямые угрозы - и по телефону, и непосредственно, - говорит адвокат. - Мусорные интернет-ресурсы завалены фейковыми публикациями о якобы обманутых нашим объединением клиентах. И все это связано только с одним делом - о вступлении в наследство нашей клиентки Анны Чернобай после смерти год назад ее мужа — Владимира, основателя группы компаний "Телетрейд". В настоящее время некоторые партнеры покойного методом угроз и информационного шантажа препятствуют вдове в реализации ее законного права и требуют крупную сумму средств ".

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При этом адвокаты акцентировали внимание, что не имеют никакого отношения к деятельности группы компаний "Телетрейд". Объединение "Доминанта" представляет интересы исключительно вдовы и ее несовершеннолетних детей, обратившихся к юристам за правовой помощью.

Во время пресс-конференции Грицик отметил, что по этическим соображениям не называет фамилии бывшего партнера Владимира Чернобая из компании "Телетрейд", который ему угрожает, однако у правоохранителей есть исчерпывающая информация и доказательная база по препятствованию им адвокатской деятельности.

Опасной тенденцией, подрывающей основы адвокатуры и лишающей граждан права на защиту, назвал такие события председатель Совета адвокатов Одесской области, заслуженный юрист Украины Иосиф Бронз. Он отметил, что такие проявления по отношению к коллегам необходимо немедленно обнародовать и положить им конец.

Денис Пономаренко, председатель Одесского отделения Всеукраинской общественной организации "Ассоциация адвокатов Украины", напомнил об уголовной ответственности за препятствия к осуществлению правомерной деятельности защитника, а особенно угроз в адрес адвоката в связи с его профессиональной деятельностью.

Александр Байдерин, член Всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины", призвал коллег сообщать о таких случаях правоохранителям и в органы адвокатского самоуправления, объединяться в борьбе с ними. Также юрист обратился к журналистам с просьбой проверять информацию и направил месседж заказчикам грязных информационных кампаний против адвокатов: "Это не эффективно, не сработает и никого не испугает. Потратьте лучше ваши деньги на благие намерения".

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