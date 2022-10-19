Во время голосования за нелегитимный "указ" не было ни одного голоса "против".

Совфед России утвердил нелегитимный "указ" Владимира Путина о введении на оккупированных территориях "военного положения".

Проголосовали "за" 156 российских сенаторов. Против — ни одного, воздержавшихся также не было.

Путин "ввел" военное положение на оккупированных территориях

Такой "указ" Путин издал сегодня днем, 19 октября.

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Согласно "указу", предвидится, в частности, усиление незаконного контроля гражданских на оккупированных территориях, депортация граждан в российские регионы, ограничение выезда из оккупированных областей, незаконный досмотр транспорта, использование работы СМИ "для нужд обороны".

Из "указа" следует, что в приграничных регионах России (Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области), а также в Крыму вводится "средний уровень реагирования".

Среди прочего, украинских граждан могут незаконно привлечь к рытью окопов и восстановлению уничтоженных захватчиками "систем обеспечения".

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк, в свою очередь, отметил, что "военное положение" следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

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