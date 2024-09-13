Во время сегодняшнего обмена россияне впервые за долгое время передали много женщин.

Сегодня из российской неволи удалось вернуть полсотни военнопленных и гражданских заложников. Впервые за долгое время россияне отпустили женщин - сразу 23, пишет Укринформ.

Между тем в Сети разошлось трогательное видео, на котором одна из освобожденных женщин впервые за долгое время звонит своим родным.

"Мамочка, я уже в Украине", - уже на этих словах женщина захлебывается слезами.

Далее к телефонному разговору приходится присоединиться мужчине в военной форме, чтобы объяснить ситуацию родным экс-заложницы.

"Не переживайте, все нормально. Уже на месте, уже в Украине. Сейчас в госпиталь, а потом они выйдут к вам на связь", - говорит он в трубку.

Далее женщина находит в себе силы, чтобы продолжить разговор с родными. К телефону на том конце как раз подходят ее дети.

"Мамочка, я вас очень сильно всех люблю. Алло, сынок, ты слышишь? Мишенька, я уже дома. Дочка, привет, доченька! Я уже дома, я уже в Украине. Скоро увидимся", - едва сдерживая слезы, говорит женщина.

Полностью этот разговор можно услышать в видео ниже.

Обмен пленными 19 сентября

Как писал УНИАН, сегодня из российского плена удалось вернуть большую группу военнопленных и гражданских заложников - всего 49 человек. Среди вернувшихся - в частности защитники "Азовстали", а также девушка, которую задержали на российско-грузинской границе, когда она ехала к больному отцу в оккупированный Крым.

По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, все возвращенные пленники имеют ужасное состояние здоровья, большинство имеют физическое истощение.

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