Освобожденные две недели назад из плена украинцы прошли обсервацию и возвращаются домой (фоторепортаж)

Все они прошли 14-дневную обсервацию в Святогорске.

В пятницу, 1 мая, истек срок обсервации лиц, освобожденных из плена 16 апреля из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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"Провели с места обсервации украинцев, освобожденных из плена 16 апреля. Двое из них возвращаются домой уже сегодня, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация - они ее будут получать в специализированных медицинских учреждениях. Расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство. Спасибо медицинским работникам, которые две недели были рядом с ними, заботились и оказывали необходимую помощь", - написал Кириленко.

Он также отметил, что каждому провели тестирование на коронавирус с помощью быстрых тестов и по два ПЦР - исследования (в начале и в конце обсервации). Полученные результаты - все отрицательные.

Напомним, Украина днем 16 апреля во время обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО вернула 20 своих граждан, которые годами содержались в нечеловеческих условиях. Обмены происходили отдельно в Луганской и Донецкой областях. Боевикам украинская сторона передала 14 человек. Трое отказались ехать на оккупированные территории. После освобождения экс-узники поехали не домой, а на две недели на обсервацию, которая 1 мая завершилась.