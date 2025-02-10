По словам Швайки, модную форму тоже можно докупить, если есть кому ее показывать.

В Украине новобранцев обеспечивают всем необходимым еще в учебных центрах.

Об этом заявил старший лейтенант, заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игорь Швайка в эфире "Radio NV".

Он отметил, что те времена, когда надо было самому покупать форму, или родственникам отправлять какую-то еду военным, прошли.

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"Когда я перемещаюсь из одного подразделения в другое для продолжения службы, на входе сразу меня берет "под белые руки" начальник вещевой службы логистики, заводит к себе, внимательно изучает мой вещевой аттестат и абсолютно все, чего тебе не хватает, выдает. Даже ты говоришь: "У меня это есть". А он говорит: "Не интересует, я должен тебе выдать, ты должен это взять, хранить и у тебя, на всякий случай, должен быть еще маленький запас"", - рассказал Швайка.

Он отметил, что недавно проводили проверку при перемещении военных из части в часть, и она подтвердила, что каждого солдата "доукомплектовывают".

"Собственно у нас, в силах теробороны, людей одевают в учебном центре. Думаю в других родах и видах Вооруженных сил так же. Но уже в первый день попадания в боевые части так же, в первую очередь, ты оформляешься по строевой части в подразделении персонала и потом идешь в логистику. И ты одет, обут. Единственное чего не привезут с собой, как правило, из учебного центра - это бронежилет и каска. Где средства защиты, которые выдают непосредственно в части", - сказал Швайка.

В то же время он отметил, что, возможно, кому-то не нравятся обычные штатные брюки обычного летнего полевого костюма или зимнего.

"То можно пойти в милитаристские магазины и купить себе какого-то модного "м-така" по 2-4 тысячи гривен за брюки. Если кто-то хочет служить и выглядеть при этом модным, с подчеркнутыми формами ног. Если есть кому показывать. То могут брать себе модную форму. При том что штатная у тебя тоже есть. В штатной ты можешь ходить и нести спокойно службу", - отметил Швайка.

Что касается пищевого обеспечения, то тех времен "когда надо было какие-то салаты, нарезки или колбасу передавать", то их уже нет, сказал он.

"Регулярное питание за которым у нас, в силах территориальной обороны, есть очень большой контроль. Таким образом, если ты сегодня боишься этого, то достаточно познакомиться, прийти попробовать", - говорит начальник центра рекрутинга.

Резюмируя Швайка сказал, что то, что сейчас предлагается, это полное вещевое обеспечение, то есть военнослужащий будет одет, он будет накормлен, он будет где-то размещен в месте проживания - там где будет нести службу.

Кроме того, отметил он, у солдата будет денежное обеспечение.

"И это на сегодняшний день, не вдаваясь особо в детали, есть средняя заработная плата по Киеву, Киевской области, порядок - 20-25 тыс грн. По Минстату мы проверяли недавно, это как раз средневзвешенная заработная плата по региону", - сказал Швайка.

Самые популярные специальности в центрах рекрутинга

Как сообщал УНИАН, в январе Министерство обороны Украины сообщило, что наибольшим спросом среди военнослужащих, которые присоединяются к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии, пользуются вакансии, связанные с БПЛА, водительскими и стрелковыми направлениями. Так, по состоянию на середину января 2025 года, топ-7 групп специальностей выглядел следующим образом:

специальности, связанные с БПЛА - 16%;

водители - 16%;

стрелковые специальности - 15%;

штабные должности - 9%;

артиллерия - 6%;

боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи - 5%;

связь и кибербезопасность - 5%.

Незадолго перед тем был обнародован ТОП-10 вакансий в Национальной гвардии Украины с зарплатами.

Первое место в топе занимала должность в бригаде "Азов" оператора переносного зенитно-ракетного комплекса, заработная плата 25 000 - 125 000 гривен.

На втором месте - методист клуба в воинской части НГУ (вся Украина), заработная плата 16 000 - 21 000 гривен.

В тройку также вошла вакансия радиотелефониста воинской части НГУ (г. Хмельницкий), заработная плата 20 000 - 120 000 гривен.

За ними следуют должности: оператор БпЛА в бригаде "Азов" (вся Украина), заработная плата 25 000 - 125 000 гривен, водитель (B,C) в бригаде "Рубеж" (Киевская обл.), заработная плата 25 000 - 125 000 гривен.

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