В прошлом году после праздников киевляне принесли в пункты утилизации 4 тысяч хвойных деревьев.

С 4 января и до конца месяца в Киеве будут работать 44 пункта приема новогодних елок - по несколько в каждом районе столицы.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что все собранные елки и сосны пойдут на экологическую утилизацию для дальнейшего использования в зеленом хозяйстве. Их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это делается для сохранения влаги летом и защиты от перемерзания корней растений в холодное время года.

Обращается внимание, что к утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений.

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Полный перечень адресов и график приема обнародован на официальном сайте столичной власти.

В КГГА отмечают, что в прошлом году киевляне принесли в пункты утилизации хвойных деревьев 4 тысячи новогодних елей и сосен.

Новогодняя елка - где купить в Киеве

Официальные елочные ярмарки будут работать в Киеве с 4 по 31 декабря. Власти города заявили о намерении в общей сложности открыть 150 локаций.

По данным КГГА, ориентировочная стоимость метровой елки на этих площадках будет составлять от 450 гривен, полутораметровой – от 500. В то же время метровую сосну можно будет приобрести за от 300 гривен, а полутораметровую – от 350.

Организаторами елочных ярмарок в столице являются: КП "Владимирский рынок"; КП "Житний рынок"; КП "Светоч"г. Киева и КП "Киевская наследие".

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