Как правильно украшать елку 2024, чтобы получить благосклонность хозяина Нового года.

Главный атрибут Нового года - это, конечно же, елка. Наряжают праздничное дерево часто всей семьей - это особый ритуал. Считается, что чем красивее будет елка, тем удачливее год, но, кроме всего, она должна понравиться новому хозяину года - Зеленому Деревянному Дракону. Рассказываем, как в этом году украшать елку, какие цвета и игрушки использовать, а какие - лучше оставить в коробке.

Как красиво украсить елку в год Дракона 2024

Дракон - это символ императорской власти. Он обожает все яркое, броское, с элементами роскоши, шика и ярких сочных оттенков. Поэтому украшения для елки 2024 должны отражать императорское величие, а игрушки следует выбирать "богатых" оттенков.

Как украшать елку 2024 - главные цвета года:

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насыщенный зеленый и его оттенки;

красный и его оттенки;

золотой;

фиолетовый;

пурпурный.

Также Дракону придется по душе жизнерадостный оранжевый - он символизирует солнце, радость и позитив. Если вам удастся как-то сочетать его в праздничном антураже, то будет неплохо.

Все эти цвета можно сочетать между собой: красиво будут выглядеть зеленый с красным или красный с золотым, фиолетовый и пурпурный. Сами украшения должны выглядеть как элементы роскоши и шика - можно повесить на елку расписные шары, замысловатые фигуры, в том числе и символа года, восточные элементы.

Новогодняя елка 2024 - что не нужно на нее вешать

Дракон не любит скромность, нежность и разного рода сантименты, поэтому игрушки для новогодней елки пастельных цветов лучше оставить в коробке – "до лучших времен". сантименты, скромность и нежные расцветки. Также лучше отказаться от темно-желтого, коричневого, серого, синего и темно-синего цветов. Слишком уж они обыденны как для Дракона.

В то же время, если у вас есть любимый шар (например, из семейной коллекции), но он не в "драконьем" цвете - все равно повесьте на елку. Пусть выделяется на общем фоне и станет вашим дополнительным талисманом, как это было и раньше.

Ранее мы рассказывали, что приготовить на Новый год 2024 - что нужно и что нельзя ставить на стол.

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