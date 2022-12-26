Цена на елку зависит от способа заготовки.

Самые дорогие легальные новогодние елки - на Западной Украине, их цена стартует от 150 гривень за метр.

"Цена на елку зависит от способа заготовки. Самые дорогие елки – во Львовской области, на Волыни и Закарпатье, Кировоградской и части Запорожской областей", - заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире информационного телемарафона.

При этом самые дешевые елки – в Житомирской, Черниговской, Хмельницкой и Полтавской областях.

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"Отпускная цена государственных предприятий, без учета доставки на ярмарки, стартует от 80 грн за метр. На западной Украине цены стартуют от 150 грн за метр. Самая дешевая на сегодня – это сосна, самая дорогая – ель", - пояснил министр.

Стрелец также напомнил, что ответственность за продажу и покупку нелегальной елки, то есть без бирки, составляет более 1100 гривень, поэтому дешевле купить легальное новогоднее дерево.

Новогодние елки в Украине

В середине декабря в Киеве открылись новогодние ярмарки. Жители столицы уже могут приобрести елки, сосны и искусственные деревья. Цены на елки могут удивить: они стоят от 800 гривень. Большие и пышные деревья могут стоить даже 3 тысячи 500 гривень. Чуть дешевле сосны - цены на них стартуют от 500 гривень, самые дорогие стоят 2 тысячи. А вот искусственные деревья взлетели в цене. Они стоят от 2 до 25 тысяч гривень.