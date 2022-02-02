Клиент заявил, что ему повторно привезли посылку, от которой он официально отказался.

Клиент "Новой почты" заподозрил службу доставки в мошеннических действиях из-за, по его словам, небрежного оказания услуг.

Об этом Виталий Михайличенко написал на странице в Facebook.

По его словам, он воспользовался услугами НП для доставки заказанного в интернет-магазине комода. Товар доставили быстро - курьер привез его к месту назначения, разгрузил и занес в подъезд. Впрочем, клиент сразу выяснил, что упаковка имела повреждения, была мокрой. Впоследствии стало известно, что промокшими оказались и детали комода. В итоге был составлен акт с указанием отказа от доставленного из-за его неудовлетворительного состояния, мебель курьер забрал обратно. Но на этом история не завершилась.

Как рассказывает клиент, через два дня он получил звонок от другого курьера - тот сообщил, что привез комод. Тот самый, который привозили ранее и от которого он отказался. На повторный отказ принять доставку курьер вспомнил, что его предупреждали о состоянии посылки.

"Я в этой ситуации вижу лишь одно: попытку перекинуть свои недостатки работы на клиента, и вместо того, чтобы искать виновного, Новая почта решила попробовать переложить все на клиента. Уважаемое руководство Новой почты, я очень прошу Вас провести внутреннее расследование и направить мне соответствующее письмо после его проведения. Я надеюсь, что эти мошеннические действия - это лишь единичный случай одного конкретного лица, а не политика всей компании. Надеюсь, что следующих попыток подсунуть мне эту мебель не будет", - написал возмущенный клиент.

В комментариях ему ответил представитель "Новой почты", рассказав, что произошло, по мнению сотрудников компании.

"Груз доставлялся 29.01, курьер составил акт приема-передачи и уехал, вовремя не могли подтвердить отказ у получателя, потому что он был не на связи, для подтверждения логист вчера повторно сделал загрузку для того, чтобы коллеги подтвердили отказ получателем. А по поводу того, что отправление до сих пор в Мариуполе - в случае написания претензии груз нужен будет для осмотра и принятия решения о компенсации, ведь он поврежден", - говорится в тексте ответа.

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