Местные власти решили поддержать предпринимателей во время карантина.

В Житомире кафе и ресторанам разрешили открыть летние площадки с соблюдением противоэпидемических требований.

Читайте такжеВ Житомире около тысячи предпринимателей вышли на «карантинный» протест (фото)Об этом сообщает пресс-служба Житомирского горсовета.

Отмечается, что исполнительный комитет городского совета согласовал размещение открытых площадок для 16-и субъектов хозяйствования. Разрешение предоставлено на два месяца с целью проверки, насколько предприниматели будут соблюдать все нормы.

«Понимаю, что во время карантина бизнес несет убытки. Поэтому делаем это по упрощенной системе. Предприниматели должны только подать заявку на размещение и эскиз площадки. Уже подано 53 заявки, они обрабатываются. Такой алгоритм действовал и в прошлом, когда пандемия только началась», - заявил городской голова Сергей Сухомлин.

Предпринимателей обяжут соблюдать противоэпидемические правила и размещать площадки исключительно в пределах фасада стационарного заведения ресторанного хозяйства с сохранением свободных проходов, проездов во входные ворота домов. Также среди требований - озеленение территории летней террасы и небрендированная мебель из натуральных материалов.

Карантин в Житомире

3 марта в Житомирской области введено «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 349 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Автор: Светлана Макринская