На Закарпатье провокатор собирал подписи за отмену Трианонского мирного договора

Житель Ужгорода вместе с сообщником собирал подписи местных жителей в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора, согласно которому отдельные территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области, отошли в 1920 году от Королевства Венгрия.

На Закарпатье прокуратура согласовала подозрение жителю Ужгорода, который призывал к изменению границ территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Отмечается, что житель Ужгорода подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

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«Речь идет о привлечении граждан Украины к обжалованию в международных институтах результатов Трианонского мирного договора», - говорится в сообщении.

В частности, в ходе следствия установлено, что подозреваемый вместе с сообщником - гражданином другой страны, пытались дестабилизировать ситуацию в Закарпатской области по изменению границ территории и государственной границы Украины.

Согласно материалам следствия, фигуранты собирали подписи жителей Закарпатья в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора. Согласно ему, отдельные территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области, отошли в 1920 году от Королевства Венгрия.

«Проведенная экспертиза показала, что бюллетени, которые они использовали для анкетирования, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в рамках дальнейшего следствия сотрудниками Управления СБУ в Закарпатской области проверяется причастность других лиц и организаций к возможной антиукраинской деятельности.

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