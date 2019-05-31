Венгрия анонсировала "культурную экспансию" Закарпатья

В частности речь идет об обновлении зданий культурного наследия, а также театрально-музыкальных программ "высочайшего уровня".

Правительство Венгрии выделит 2,5 миллиарда форинтов (свыше 7,5 миллионов евро) на широкомасштабную программу поддержки венгерской культуры в Закарпатье.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Программу обновления зданий культурного наследия "венгерской культурной экспансией" назвал Иштван Грежа, уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем во время пресс-конференции в Будапеште.

"На Закарпатье мы планируем привозить большие импрезы и спектакли только высокого художественного уровня, что часто является невозможным в неприспособленных и давно забытых гигантских домах культуры", - отметил Грежа.

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Первым этапом этой программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Грежи дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.

За выделенные средства планируется завершить реконструкцию домов культуры в Шаланках и Пейтерфолво. В этом году состоится несколько интересных представлений, но основная часть программы начнется в 2020 году и продлится еще два года.

Иштван Греза также поблагодарил руководителей пяти крупнейших национальных культурных учреждений Венгрии за поддержку. Также он отметил, что все народы Закарпатья смогут показать венграм, насколько многогранной является их культура, добавив: "Если эта модель на Закарпатье заработает, то она будет распространяться и на другие зарубежные венгерские общины".

По его словам венгерское правительство готово «поддержать» не только закарпатских венгров, а также представителей всех национальностей Закарпатья.

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года украинским парламентом нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушениях прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии, опубликованному 8 декабря 2017 года, украинским властям рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает на необходимости увеличения до 5 лет переходного периода для внедрения положений закона об образовании относительно языка обучения представителей нацменьшинств.