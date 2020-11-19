Как сообщил аналитик Фонда «Демократические инициативы» Андрей Сухарина по результатам опроса, угрозы сепаратизма в Закарпатской области нет.

53% жителей Закарпатья выступают против идеи двойного гражданства

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Андрей Сухарина сообщил во время публичной дискуссии на тему: "Закарпатье как украинский фронтир: какие общественные настроения в наиболее западном регионе Украины", представляя результаты социсследования, где есть общая выборка среди населения региона и отдельная выборка среди представителей национальных меньшинств.

При этом он отметил, что 34% респондентов поддерживают инициативу о введении в Украине двойного гражданства. В то же время среди представителей национальных меньшинств более половины опрошенных - 52% - полностью или частично поддерживают возможное двойное гражданство, а против только 12%.

По его словам, опрашиваемые отметили, что основная мотивация получения загранпаспорта для жителей Закарпатья заключается в возможности получить трудоустройство за рубежом (54,4%), а также для постоянного проживания в другой стране (40,8%). Среди национальных меньшинств эта мотивация еще более заметна, где возможность трудоустройства указывали 9 из 10 опрошенных.

Сухарина добавил, что, согласно результатам опроса, «угрозы сепаратизма на Закарпатье нет», потому что только 3% опрошенных видят Украину как федерацию и только 0,5% говорят о сепаратизме. Он отметил, что среди представителей национальных меньшинств также не фиксируется поддержка сепаратизма или федерализации (2% и 5% соответственно).

В то же время Сухарина добавил, что 31% опрошенных представителей нацменьшинств не ответили на этот вопрос и сказали, что трудно им определиться. По его словам, эти люди несколько изолированы от общего политического дискурса. Он отметил, что на Закарпатье опрошенные, в первую очередь, идентифицировали себя как жители региона.

«Само по себе это не является угрозой сепаратизма, но это постоянно нужно держать в уме, если мы не хотим когда-то столкнуться с этой проблемой», - подчеркнул Сухарина.

Кроме того, по данным опроса, на Закарпатье увеличивается поддержка тезиса о пребывании в составе унитарной Украины с расширенными полномочиями местных советов и громад в сфере распределения и направления бюджетных средств и местных доходов, что является общим трендом децентрализационных процессов.

Также опрос показал, что среди населения Закарпатья в целом наблюдается высокий уровень толерантности к представителям различных национальностей. При этом отмечается, что среди оценок относительно большое количество негативных есть только в отношении россиян (что можно объяснить войной) и ромов. Однако и в отношении этих этнических групп количество неприязни не превышает 13%. Несколько хуже ситуация с толерантностью среди представителей национальных меньшинств Закарпатья. Так, относительно высокие показатели неприятия фиксируются относительно ромов (24%) и арабов (19%). Немного хуже восприятие россиян и американцев (11% и 8% соответственно).

Опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии 24 августа - 6 сентября 2020 года. Всего было опрошено 1 тыс. респондентов - 500 респондентов по репрезентативной выборке в Закарпатской области (в 6 городах и 15 селах) и 500 респондентов из числа национальных меньшинств (из них 300 венгры и 200 представители ромской, румынской и словацкой общин) в местах компактного проживания. Максимально случайная погрешность выборки (без учета дополнительной выборки национальных меньшинств и без учета дизайн-эффекта) не превышает 4,4% с вероятностью 0,95.

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Автор: Надя Пришляк