Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область
11:16, 09 июля 2020Общество
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Президент ознакомится с туристическим потенциалом края и возможностями его развития, пообщается с представителями бизнеса.
Новости Волынской области - Зеленский прибыл на Волынь / Фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область.
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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на Волыни глава государства ознакомится с ходом реализации проектов программы «Большая стройка», в частности с ремонтом автодороги международного значения М-19.
Также Зеленский ознакомится с туристическим потенциалом края и возможностями его развития, пообщается с представителями бизнеса.
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