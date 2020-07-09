Президент ознакомится с туристическим потенциалом края и возможностями его развития, пообщается с представителями бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Волынскую область.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на Волыни глава государства ознакомится с ходом реализации проектов программы «Большая стройка», в частности с ремонтом автодороги международного значения М-19.

Также Зеленский ознакомится с туристическим потенциалом края и возможностями его развития, пообщается с представителями бизнеса.

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