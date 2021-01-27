В Украине продолжают действовать карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса.

Количество случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло почти на 4 тысячи. В результате обстрелов оккупантов ранен военный на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки выявили 3776 новых случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 заболели 1200883 украинцев, 980085 - выздоровели, 22202 - умерли.

Перемирие на Донбассе

Боевики на Донбассе за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение.

Главные новости Украины: что важно знать 27 января 2021

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская