Главные новости Украины 27 января 2021 / фото УНИАН, Чузавков Сергей
Количество случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло почти на 4 тысячи. В результате обстрелов оккупантов ранен военный на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки выявили 3776 новых случаев заражения коронавирусом.
С начала пандемии COVID-19 заболели 1200883 украинцев, 980085 - выздоровели, 22202 - умерли.
Перемирие на Донбассе
Боевики на Донбассе за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение.
Новости Украины 27 января 2021 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 27 января 2021
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