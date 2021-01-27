Несколько компаний установили тарифы на газ ниже установленной правительством предельной цены в 6,99 гривни за кубометр.

Газопоставляющие компании, с учетом правительственного ограничения цены газа на уровне 6,99 гривни за кубометр, предлагают населению Украины в феврале покупать газ по цене от 6,79 до 6,99 гривни за кубометр.

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Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда", созданного НАК "Нафтогаз Украины" совместно с активистами.

Наименьшую цену в феврале своим потребителям предложила энергетическая компания Megawatt – 6,79 гривни за кубометр. Далее идет газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с ценовым предложением 6,86 гривни за кубометр.

Еще несколько компаний установили на февраль цены ниже граничного тарифа, установленного правительством. В частности, "Агросинтез Трейдинг" - 6,88 гривни за кубометр, "Энергетические ресурсы Украины" - 6,90 гривни за кубометр, "Газ АП" - 6,94 гривни за кубометр, "Волыньэлектро сбыт" - 6,97 гривни за кубометр, а также ETG.ua – 6,98 гривни за кубометр.

Цены остальных поставщиков газа, которые обслуживают большую часть населения, не превышают утвержденную правительством граничную цену и составляют 6,99 гривни за кубометр.

Что этому предшествовало

В январе газопоставляющие компании продавали населению газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской на 11%, а максимальная на 20,5%.

Средняя стоимость газа в Украине для населения в декабре составляет от 6,33 до 8,96 гривни за кубометр.

Кроме того, с 1 января в 1,6 раза выросли тарифы на транспортировку газа в дома граждан.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило граничную цену на газ в размере 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

В то же время НКРЭКУ ограничила тарифы на транспортировку граничной ценой 1,79 гривни за кубометр.

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Автор: Анна Бредихина