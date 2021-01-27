Ранее премьер анонсировал данное решение.

Кабинет министров запретил применять штрафы или пеню, если украинцы несвоевременно рассчитаются за газ и тепло за январь.

Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Читайте такжеКабмин установил граничную цену на газ для населения: с какого месяца будем платить меньше

«Принимаем постановление, которое позволит не применять штрафы или пеню за несвоевременно оплаченные газ и тепло в январе», - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее премьер Шмыгаль анонсировал данное решение.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

Кабинет министров установил предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубометр.

18 января 2021 года в Украине ввели предельный тариф на распределение газа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц