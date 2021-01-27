Постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства / фото УНИАН Владимир Гонтар
Кабинет министров запретил применять штрафы или пеню, если украинцы несвоевременно рассчитаются за газ и тепло за январь.
Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.
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«Принимаем постановление, которое позволит не применять штрафы или пеню за несвоевременно оплаченные газ и тепло в январе», - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее премьер Шмыгаль анонсировал данное решение.
Что этому предшествовало
- С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.
- С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.
- Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- 13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.
- Кабинет министров установил предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубометр.
- 18 января 2021 года в Украине ввели предельный тариф на распределение газа.
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