Цена на голубое топливо указана без стоимости распределения газа.

Цена на природный газ в феврале 2021 года для клиентов "Нафтогаз" установлен на уровне 6,86 гривны за кубометр с учетом НДС, без стоимости распределения (доставки). Указанная цена ниже, чем установленные предельные 6,99 гривны / кубометр правительством Украины.

Читайте такжеЛюдям будет тяжело в феврале оплатит коммуналку - ВитренкоОб этом сообщает газоснабжающая компания "Нафтогаз".

Компания подчеркнула, что снижение цены на газ, согласно решению правительства, действует до конца марта 2021 года. В апреле стоимость голубого топлива будет устанавливаться на рыночных основах.

"В феврале в рамках тарифного плана" месячный " цена голубого топлива – 6,86 гривни/кубометр с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что закупают газ на условиях, которые являются доступными всем другим поставщикам. Кроме того, там напомнили, что для клиентов, которые в прошлом году оформили тарифный план "годовой" цена голубого топлива останется на уровне 4,73 гривни, 5,24 гривни и 6,45 гривни за кубометр (в зависимости от месяца подписания на тариф).

"Нафтогаз" уточнил, что сейчас обслуживает около 9% всех потребителей в Украине, что составляет 1,1 миллиона домохозяйств.

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" (ПОН) также готова поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по регулируемой цене. Цена газа для клиентов ПОН - 6,99 гривни/кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки). Перебоев с газоснабжением не будет", - сказано в заявлении.

Что этому предшествовало

Газоснабжающие компании предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьскую цену на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа. НКРЭКУ с января повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило предельную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

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Автор: УНИАН