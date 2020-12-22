Уже несколько месяцев Украина живет в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

В Украине с начала пандемии уже более 600 тысяч человек успешно побороли COVID-19. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе, в результате чего ранены двое украинских военных.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки выявили 8513 новых случаев коронавирусной инфекции.

С начала пандемии COVID-19 заболели 979506 украинцев, из которых 600288 - выздоровели от болезни, 16897 - скончались.

Перемирие на Донбассе

Боевики за сутки шесть раз нарушили перемирие на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Южное.

Главные новости Украины: что важно знать 22 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская