Протестующие хотят пообщаться с актерами из «Вечернего квартала», чтобы те «пристыдили президента».

В Киеве активисты движения #saveФОП пришли к Палацу "Украина", где сегодня должен состояться концерт «Вечернего квартала».

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Об этом сообщает «Киев оперативный». Отмечается, что возле Дворца протестующих уже ждали правоохранители.

Судя по стриму с места событий, который ведут активисты в Facebook, протестующие хотят пообщаться с актерами из «Вечернего квартала» по поводу своих проблем, чтобы те «пристыдили президента».

Протесты ФОПов в Киеве 22 декабря

Сегодня днем активисты #saveФОП устроили очередную акцию протеста.

Предприниматели не удовлетворены введением локдауна с 8 по 24 января. Кроме того, они выступают против намерения ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий ФОПов.

Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.

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Автор: Дмитрий Захаров