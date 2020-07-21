Главные новости Украины за 21 июля: гибель военного на Донбассе и свыше 60 тысяч случаев коронавируса
09:13, 21 июля 2020Общество
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Украина продолжает жить в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.
Главные новости Украины 21 июля 2020 / фото УНИАН
Вследствие обстрелов оккупантов на Донбассе погиб украинский воин. В Украине зафиксировано уже более 60 тысяч случаев коронавируса.
Ситуация с коронавирусом
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 673 новых случая инфицирования коронавирусом.
Всего болезнь COVID-19 диагностировали у 60 166 украинцев. Из них 1 518 пациентов умерли, 32 199 - выздоровели.
Война на Донбассе
20 июля вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов оккупантов погиб один украинский военный, еще один воин получил ранение.
Главные новости Украины за 21 июля 2020 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 21 июля 2020
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