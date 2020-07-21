Главные новости Украины за 21 июля: гибель военного на Донбассе и свыше 60 тысяч случаев коронавируса

Украина продолжает жить в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

Вследствие обстрелов оккупантов на Донбассе погиб украинский воин. В Украине зафиксировано уже более 60 тысяч случаев коронавируса.

Ситуация с коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 673 новых случая инфицирования коронавирусом.

Всего болезнь COVID-19 диагностировали у 60 166 украинцев. Из них 1 518 пациентов умерли, 32 199 - выздоровели.

Война на Донбассе

20 июля вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов оккупантов погиб один украинский военный, еще один воин получил ранение.

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