В Украине в настоящее время действует усиленный карантин, введенный с целью сдерживания распространения коронавируса.

В Украине зафиксировали минимальное суточное количество новых случаев заболевания COVID-19 за почти четыре месяца. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки выявили 3034 новых больных COVID-19. Суточный показатель заболеваемости является самым низким за почти четыре месяца. Так, 28 сентября обнаружили 2671 инфицированного, после этого заболеваемость росла.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1163716 украинцев, 871196 – выздоровели, 20869 – умерли.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксировано два вражеских обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Главные новости Украины: что важно знать 18 января 2021

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Автор: Алина Вишневская