В Украине зафиксировали минимальное суточное количество новых случаев заболевания COVID-19 за почти четыре месяца. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки выявили 3034 новых больных COVID-19. Суточный показатель заболеваемости является самым низким за почти четыре месяца. Так, 28 сентября обнаружили 2671 инфицированного, после этого заболеваемость росла.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1163716 украинцев, 871196 – выздоровели, 20869 – умерли.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксировано два вражеских обстрела со стороны российско-оккупационных войск.
Главные новости Украины: что важно знать 18 января 2021
- Пожар в частной гостинице Одессы: число жертв возросло (фото)
- Зима не отступает: сегодня в Украине ожидаются морозы до -27°
- Пожар в одесской гостинице: в полиции рассказали подробности (фото, видео)
- Степанов раскрыл "слугам народа" планы вакцинации от COVID-19 в Украине – депутат
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram