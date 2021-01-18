Правоохранители предупреждают об осложнении движения в направлении Ивано-Франковской области.

В Черновицкой области недовольные тарифами протестующие перекрыли движение транспорта в нескольких селах и в городе Кицмань. Раньше сегодня подобную акцию устроили в Полтаве.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области в Facebook.

В свою очередь полиция предупреждает водителей об осложнении движения в направлении Ивано-Франковской области.

"В настоящее время полицейские зафиксировали перекрытие движения транспорта местными жителями в селах Мамаевцы, Дубовке, Берегомет, Неполоковцы, Оршовцы и в городе Кицмань. Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

Так, полиция просит водителей учитывать ситуацию на этих автодорогах во время планирования своих поездок.

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Отмечается, что в местах проведения акций протеста работают сотрудники полиции Черновицкой области. Правоохранители следят за порядком и охраняют безопасность дорожного движения.

"Полицейские общаются с организаторами и участниками акции, подчеркивают недопустимость любого нарушения публичной безопасности и порядка. Во избежание заторов сотрудники полиции осуществляют отвод автотранспорта от мест проведения протестных собраний граждан", - добавили в полиции.

Цена на газ: сколько теперь будут платить украинцы

18 января Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе 2021 года цена на газ как товар достигала почти 11 грн за куб. м. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения и установить предельную цену на газ, несмотря на внедрение конкурентного рынка газа с 1 августа 2020 года.

На эту инициативу негативно отреагировал Международный валютный фонд.

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Автор: Татьяна Поляковская