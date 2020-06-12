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Главные новости Украины за 12 июня: заболеваемость COVID-19 и прогноз Минздрава по второй волне коронавируса

08:54, 12 июня 2020
Общество
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Главные новости Украины 12 июня 2020 / фото УНИАН

Уже второй день подряд в стране фиксируется почти 700 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. В Минздраве предположили вероятность второй волны коронавируса в Украине.

Прогнозы Минздрава по второй волне коронавируса

Главный санврач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что вторая волна вспышки коронавируса в Украине может произойти во время сезонного роста заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекцииями.

Заболеваемость COVID-19: актуальные цифры

В Украине за сутки выявлено 683 новых инфицированных коронавирусом. Всего с начала пандемии официально подтверждены 29 753 случаи COVID-19.

От коронавирусной инфекции в стране умерли уже 870 человек, а 13 567 пациентов полностью одолели болезнь.

Новости Украины за 12 июня 2020 / фото УНИАН

Обыск дома у Омеляна

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Государственное бюро расследований утром в пятницу проводит обыск в его доме.

Ситуация на Донбассе

Пророссийские террористы за минувшие сутки 16 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов пострадали три украинских бойца.

Главные новости Украины: что важно знать 12 июня 2020

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