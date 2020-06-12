Главные новости Украины за 12 июня: заболеваемость COVID-19 и прогноз Минздрава по второй волне коронавируса
Уже второй день подряд в стране фиксируется почти 700 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. В Минздраве предположили вероятность второй волны коронавируса в Украине.
Прогнозы Минздрава по второй волне коронавируса
Главный санврач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что вторая волна вспышки коронавируса в Украине может произойти во время сезонного роста заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекцииями.
Заболеваемость COVID-19: актуальные цифры
В Украине за сутки выявлено 683 новых инфицированных коронавирусом. Всего с начала пандемии официально подтверждены 29 753 случаи COVID-19.
От коронавирусной инфекции в стране умерли уже 870 человек, а 13 567 пациентов полностью одолели болезнь.
Обыск дома у Омеляна
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Государственное бюро расследований утром в пятницу проводит обыск в его доме.
Ситуация на Донбассе
Пророссийские террористы за минувшие сутки 16 раз открывали огонь на Донбассе, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов пострадали три украинских бойца.
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