В Украине тем временем продолжается карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.

В Украине выросла минимальная зарплата и пенсия. Минздрав предоставил рекомендации по организации обучения в школах.

Повышение пенсий и минимальной зарплаты

Минимальная заработная плата в Украине с сегодняшнего дня, 1 сентября, выросла до 5 тысяч гривень в месяц. Повышена также и минимальная пенсия.

Карантин в Украине: как будет проходить обучение в школах

Сегодня начинается новый учебный год. В Министерстве здравоохранения объяснили, какие запреты будут действовать в школах.

Ситуация с коронавирусом

Число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 2 088 человек.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 123 303 случая заражения коронавирусом. Из них 57 802 человека выздоровели, а 2 605 - умерли.

Перемирие на Донбассе

За сутки в районе проведения Операции объединенных сил, несмотря на объявленное перемирие, были зафиксированы два вражеских обстрела со стороны российских наемников.

Главные новости Украины: что важно знать 1 сентября 2020

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Автор: Алина Вишневская