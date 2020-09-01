Главные новости Украины 1 сентября 2020 / фото УНИАН
В Украине выросла минимальная зарплата и пенсия. Минздрав предоставил рекомендации по организации обучения в школах.
Повышение пенсий и минимальной зарплаты
Минимальная заработная плата в Украине с сегодняшнего дня, 1 сентября, выросла до 5 тысяч гривень в месяц. Повышена также и минимальная пенсия.
Карантин в Украине: как будет проходить обучение в школах
Сегодня начинается новый учебный год. В Министерстве здравоохранения объяснили, какие запреты будут действовать в школах.
Ситуация с коронавирусом
Число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 2 088 человек.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 123 303 случая заражения коронавирусом. Из них 57 802 человека выздоровели, а 2 605 - умерли.
Новости Украины за 1 сентября 2020 / фото УНИАН
Перемирие на Донбассе
За сутки в районе проведения Операции объединенных сил, несмотря на объявленное перемирие, были зафиксированы два вражеских обстрела со стороны российских наемников.
Главные новости Украины: что важно знать 1 сентября 2020
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