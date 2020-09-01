Продолжится трансляция телевизионных уроков, чтобы дети в сельской местности могли приобрести знания и пройти обучение дистанционно.

В Украине есть возможность обучаться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней, родители могут выбирать любую из этих форм обучения.

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Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил сегодня в эфире программы «Завтрак с 1+1», сообщает пресс-служба правительства.

Он напомнил, что, согласно решению правительства, 1 сентября этого года проходит в классической форме в целом в Украине, однако в «красных зонах» обучение будет происходить дистанционно.

«Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения», - отметил премьер-министр.

Он добавил, что продолжится трансляция телевизионных уроков, чтобы дети в сельской местности могли приобрести знания и пройти обучение дистанционно.

Премьер-министр также подчеркнул, что из государственного бюджета регионам выделяется образовательная субвенция, из которой местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты, антисептиков и др.

«Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлениям соответствующих владельцев таких учебных заведений. Владельцами заведений являются местные органы самоуправления, и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель и будут контролировать ситуацию в дальнейшем», - сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и дошкольные. Однако, если вуз находится в «оранжевой зоне», будет запрещено обучение в группах более 20 человек.

Как будет проходить обучение в условиях карантина:

25 августа на сайте Министерства здравоохранения обнародовали обновленные противоэпидемические правила для учебных заведений во время пандемии COVID-19.

В соответствии с рекомендациями, для учащихся 1-4 классов вход и передвижение по помещениям учебного заведения разрешается без использования защитной маски или респиратора.

В регионах, которые относятся к «оранжевому» уровню эпидемической опасности, педагогам в процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использовать защитные щитки.

Проведение занятий в аудиториях разрешено только для отдельных классов. Заполненность лекционных залов при проведении занятий, которые предусматривают объединение нескольких классов не должна превышать 50% при обеспечении максимальной дистанции между учениками.

В регионах «оранжевого» уровня наполненность классов не должна превышать 20 человек, кроме заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного творческого образования. В таких случаях учредитель или руководитель и владелец заведения должны заблаговременно адаптировать график обучения и сформировать группы на время установления соответствующего уровня эпидемической опасности.

В случае подтверждения случая коронавирусной болезни COVID-19 у одного из учащихся или студентов, все остальные учащиеся или студенты соответствующей группы признаются такими, которым требуется самоизоляция.

Основным мероприятием гигиены рук в условиях учебного заведения является мытье рук с мылом. Использование антисептиков целесообразно лишь в случае, когда отсутствует доступ к проточной воде с мылом.

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Автор: Леся Лещенко