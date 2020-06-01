Главные новости Украины за 1 июня: смягчение карантина и возвращение "писем счастья" для водителей

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин. С приходом лета отменены некоторые запреты.

В первый день июня Украина перешла на следующий этап выхода из карантина, отменив очередные ограничения. Также этот день примечателен тем, что с сегодняшнего дня заработала система автофиксации нарушений ПДД.

Новости Украины: новое смягчение карантина

С 1 июня с разрешения Министерства охраны здоровья в Украине заработали, в частности, спортивные залы и бассейны; образовательные занятия в группах не более 10 человек; железнодорожный транспорт и межобластные перевозки автотранспортом.

Конечно же, все это станет доступным при условии соблюдения ряда рекомендаций.

Новости Украины: особенности карантина в Киеве

Ряд запретов, кроме общеукраинских, также отменен с сегодняшнего дня в столице. Так, среди прочего, в Киеве открыли детские садики, а также учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

Новости Украины: запуск системы автофиксации нарушений ПДД

Нарушение правил дорожного движения в Украине отныне будут фиксировать камеры. 1 июня в 00:01 в Украине заработали первые 50 видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В первую же минуту работы системы в Киеве камеры зафиксировали нарушение ПДД.

Главные новости Украины: что важно знать 1 июня 2020

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