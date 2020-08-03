Власти Тернополя обещают предпринимателям помощь в судах из-за штрафов за нарушение карантина

Заявления предпринимателей будут принимать в мэрии, юристы будут помогать обжаловать протоколы в суде.

Городской совет Тернополя будет обеспечивать юридическое сопровождение предпринимателям в случае попыток их наказать за работу в условиях карантина «красной» зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время внеочередной сессии заявил городской голова Сергей Надал.

«Есть уже договоренности с общественными организациями предпринимателей, юристами, адвокатами. На каждый составленный протокол полиции мы обеспечим юридическое сопровождение и отмену его в судах. Призываю всех предпринимателей, в отношении которых будет составлен такой протокол, обращаться в городской совет. На первом этаже будет действовать пункт приема заявлений, и мы поможем писать иск в суд на отмену этих протоколов и недопущение привлечения к ответственности», - сказал мэр.

Попутно он призвал полицию не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, которые продолжат деятельность вопреки постановлению Кабмина.

По данным заместителя начальника управления превентивной деятельности областного управления полиции Василия Дидуха, правоохранители сейчас проводят меры превентивной деятельности и только общаются с субъектами хозяйствования о необходимости обеспечения соблюдения установленных ограничений.

В то же время в управлении полиции корреспонденту УНИАН сообщили, что если правоохранители будут выявлять нарушения, то их будут фиксировать.

«Мы работаем в Национальной полиции, а не в городском совете. Поэтому мы будем действовать согласно постановлению Кабмина, которое довели до нашего ведома и которое мы должны выполнять», - сказал руководитель пресс-службы областного управления полиции Сергей Крета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, Тернопольский городской совет принял решение не усиливать карантин в городе в соответствии с требованиями «красной» зоны.

Как известно, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

С понедельника, 3 августа, красная зона установлена в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области.

В частности, в этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. В Луцке и Тернополе временно отменили остановку ряда поездов дальнего следования.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram