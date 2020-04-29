В Тернополе соседи «сдали» полиции больного коронавирусом мужчину, который гулял по городу

Мужчина неоднократно нарушал условия самоизоляции и выходил на улицу.

В Тернополе полиция открыла производство в отношении больного Covid-19 67-летнего мужчины, который системно нарушал требования самоизоляции и подвергал опасности жителей города.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, горожанин заболел COVID-19 15 апреля и находился на лечении дома.

Однако мужчина нарушал условия самоизоляции и выходил на улицу.

Отмечается, что жалобы на местного жителя, который гулял по городу, подвергая опасности других людей, дважды поступали к полицейским.

Правоохранители опросили соседей, которые подтвердили, что мужчина выходил из дома. Данный факт также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В отношении мужчины открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений).

Решается вопрос о принудительной госпитализации инфицированного в медучреждение.

Санкция статьи, которую инкриминируют нарушителю, предусматривает штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, с началом карантина Тернопольский городской совет ввел анонимный «телефон доверия», по которому можно было сообщить о соседях, которые не соблюдают условий обсервации после возвращения из-за границы или в отношении которых есть подозрения на инфицирование коронавирусом.