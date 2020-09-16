Компания «Сумыоблэнерго» из-за долгов горводоканала в размере 41 миллиона гривен отключила от энергоснабжения два водозабора.

В Сумах из-за отключения за долги компанией «Сумыоблэнерго» от энергоснабжения Тополянского и Токаревского водозаборов большая часть города осталась без воды.

Об этом сообщает коммунальное предприятие Сумского городского совета «Горводоканал».

Согласно сообщению, из-за долга водоканала энергоснабжающее предприятие прекратило подачу электроэнергии двум водозаборам сегодня, 16 сентября, с 9:00.

Читайте такжеСитуация с водой в оккупированном Крыму достигла точки кипения - СМИВ результате без воды остались улицы Харьковская, Ивана Сирко, Героев Крут, Курская, Ковпака, Леси Украинки, Веретеновская, 2-я Харьковская, Фабричная, Сумско-Киевских дивизий, Прокофьева, Екатерины Зеленко, Даргомыжского, Дунайская, Генерала Чеснова, Интернационалистов, Заливная, 1-я и 2-я Замостянская, проспекты Михаила Лушпы и Курский, село Нижнее Песчаное и многие другие.

Накануне КП «Горводоканал» рекомендовало жителям указанных улиц запастись водой.

Со своей стороны, коммунальщики сегодня с 10:30 уже организовали подвоз технической воды в пяти точках города ул. Героев Крут, 64; пр-т Михаила Лушпы, 44; ул. Ивана Сирко, 18 (возле церкви Сергия Радонежского) ул. Харьковская, 9; пр-т Курский, 45.

Отмечается, что техническая вода запрещена к употреблению и приготовлению пищи.

Также планируется подвоз питьевой воды в дома жителей и к объектам социальной инфраструктуры в соответствии с утвержденным графиком.

По состоянию на 15 сентября задолженность КП «Горводоканал» перед компанией «Сумыоблэнерго» составляет около 41 миллиона гривен.

Вместе с тем, потребители сумского водоканала задолжали предприятию почти 53,9 млн грн, из них 40 млн грн – долг населения. В частности, среди крупнейших должников перед КП «Горводоканал» является компания «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», погашение задолженности которой в сумме более 17 млн грн помогло бы предприятию рассчитаться с облэнерго.

«Не имея источника решения долговой проблемы, КП «Горводоканал» срочно обратилось к Сумскому городскому совету относительно финансовой помощи для урегулирования ситуации с энергопоставщиками и недопущения перебоев в постоянном снабжении воды жилых домов г. Суммы», – сообщает водоканал.

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Автор: Виталий Кохан