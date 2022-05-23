По мере роста количества жертв в Украине потери будут становиться все очевиднее.

За первые три месяца войны в Украине число погибших в России, вероятно, является таким же, как у Советского Союза за время его девятилетней войны в Афганистане.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о войне, который публикует Минобороны Британии.

К такому высокому уровню потерь, который продолжает расти во время наступления на Донбассе, привело сочетание плохой тактики на малых высотах с ограниченным прикрытием с воздуха, отсутствие гибкости и командного подхода, который готов усиливать неудачи и повторять ошибки, отмечается в сводке.

Разведка отмечает: российская общественность в прошлом проявляла чувствительность к потерям, понесенным во время войн по выбору. Поэтому по мере роста количества жертв в Украине потери будут становиться все очевиднее, а общественное недовольство войной и желание его озвучить могут возрасти.

Ранее главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявлял, что, если цифры и отчеты подтвердятся, то российские войска могли бы установить мировой рекорд потерь армии, совершившей вторжение.

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