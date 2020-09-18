Офицеры подразделения якобы приказали подчиненным сдать гражданскую одежду и уничтожили ее, порезав ножницами.

Военнослужащего срочной службы одного из формирований противовоздушной обороны оперативного командования «Юг», которое дислоцируется в Одесской области, госпитализировали с инсультом.

Читайте такжеВ Житомире из-за неразделенной любви повесился солдат-срочникСам он и сослуживцы говорят, что это стало следствием «воспитательной работы», проведенной с солдатами командованием части, передает «Думская».

По их словам, 17 августа этого года пятеро срочников в/ч А3880, что в пгт Черноморское, самовольно покинули часть. Следующим утром, примерно в семь часов, одного солдата задержали в нетрезвом виде недалеко от расположения части. Остальных нашли чуть позже.

К административной ответственности солдат не привлекли, но командование решило наказать их по-своему, утверждают собеседники издания, а заодно и тех, кто не был в самоволке, то есть законопослушных военнослужащих.

Офицеры подразделения якобы приказали подчиненным сдать гражданскую одежду и уничтожили ее, порезав ножницами.

«Воспитательные мероприятия» начались с многочасовой строевой подготовки на плацу и продолжились в казарме, где солдат заставили несколько часов заниматься физическими упражнениями, говорят военнослужащие. Один срочник, уроженец Винницы 2000 года рождения, потерял сознание. На следующее утро, 19 августа, его доставили в одесский военный госпиталь (военно-медицинский клинический центр Южного региона), где поставили диагноз «инсульт». Парень находится там до сих пор.

Эту информацию «Думской» подтвердили волонтеры, которые помогают медучрежданию. «Поступил в госпиталь 19 августа — кровоизлияние в мозг. Потерял сознание, лежит сейчас в неврологии, его не били, а просто загоняли — заставляли маршировать и бегать по плацу на жаре и солнцепеке. Он был тяжелый, но сейчас уже постепенно отходит. С ним в палате лежит дядька-АТОшник — помогает ему. Мы его не бросим. По медикаментам и остальному — у него все есть».

У офицеров части своя версия случившегося. Они утверждают, что самоволки не было — просто, мол, группа срочников устроила попойку. Когда это обнаружилось, личный состав вывели из казарм и каждого проверили на предмет алкогольного опьянения. У кого были признаки — отправили на медицинское освидетельствование. Отрицают офицеры и то, что солдат «воспитывали» многочасовым хождением по раскаленному плацу.

Что касается госпитализированного, то он, по словам наших собеседников, на гражданке занимался единоборствами и получал травмы головы, то есть инсульт не связан с его службой.

«Вы просто не знаете, кого к нам направляют служить военкоматы, — говорит один из офицеров. — Там люди с хроническими заболеваниями, есть с избыточным весом. А комиссовать их по состоянию здоровья — целое дело, нужно, чтобы соизволил дать справку госпиталь».

Многие обследования, например МРТ, для военнослужащих, поступающих в 411-й госпиталь, платные, даже для срочников: их делает частная фирма, которая размещается на территории медучреждения. Бесплатно можно сделать только в столице. Для госпитализированного с инсультом солдата деньги собирали волонтеры.

Новости, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН