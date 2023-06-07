Восстановлено пассажирское сообщение через Днестровский лиман по маршруту Овидиополь – Белгород-Днестровский.

В Одесской области возобновили пассажирское сообщение через Днестровский лиман.

Сегодня, 7 июня, катер компании-перевозчика "Нибулон" совершил первый рейс по маршруту Овидиополь – Белгород-Днестровский.

"С сегодняшнего дня пассажирское судно на подводных крыльях ежедневно будет отправляться от причала №1 в городе Белгород-Днестровский к причалу "Новая пристань" в Овидиополе", - говорится в сообщении Одесской районной военной администрации.

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Предполагается, что рейсы будут осуществляться минимум трижды в день в одном направлении и столько же в обратном.

В то же время отмечается, что продолжительность и количество рейсов может варьироваться в зависимости от погодных условий. Стоимость проезда составляет 120 гривен.

"Сегодня первые пассажиры уже воспользовались услугами альтернативного пассажирского сообщения и за 20-30 минут добрались до Белгород-Днестровского, ведь восстановление именно этого водного сообщения позволяет людям добраться до Одессы примерно за час, пересев с катера на местные автобусы в Овидиополе", - сказал руководитель Одесской РВА Юрий Крук.

Чем известны Овидиополь и Белгород-Днестровский

Овидиополь – старинный город, известный как ворота на пути "из варяг в греки". Также является интересным Белгород-Днестровский, где находится уникальное фортификационное сооружение – Белгород-Днестровская (Аккерманская) крепость – памятник истории и градостроительства XIII-XV веков.

Пробный запуск катера сообщением Овидиополь – Белгород-Днестровский был осуществлен в августе 2022 года, что значительно упростило передвижение людей между городами. Это также может улучшить логистику, которая стала проблемной, в частности, в связи с разрушением российскими оккупантами в результате ракетных ударов моста через Днестровский лиман.

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