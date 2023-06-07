Критическим значением для города будет подъем воды на 105 сантиметров.

В Николаеве тоже ощущают последствия подрыва Каховской плотины. Поднятие уровня воды наблюдается даже здесь, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"К утру уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 58 см. Следим за ситуацией. Сразу успокою горожан. Критической отметкой для Николаева является +105 см, но по словам специалистов, сегодняшние утренние цифры плюс-минус являются пиковыми, поэтому в дальнейшем уровень воды должен спадать", – заявил он.

Отметим, что Николаев расположен не на Днепре. Город стоит на берегу Бугского лимана – большого пресноводного залива в устье реки Южный Буг, который сообщается с Днепровским лиманом. Таким образом, подрыв дамбы Каховской ГЭС привел к значительному подъему уровня воды даже в этих двух очень крупных водоемах.

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Ситуация в зоне подтопления на Херсонщине

По словам главы Херсонской ОВА, в ближайшие 20 часов уровень воды в пойме Днепра увеличится еще на метр – вода продолжает поступать из Каховского водохранилища. В настоящее время на правобережной части Херсонщины затоплено 1852 дома. Все службы работают, чтобы помочь людям, которые оказались в зоне подтопления.

В то же время на оккупированной левой части Херсонщины люди брошены на произвол судьбы. Россияне не проводят эвакуацию. На помощь пострадавшим пришли волонтеры с правого берега.

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