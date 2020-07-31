В николаевской больнице к визиту министра "подмели" лужи и вымыли со спиртом отделение (видео)

На улице поставили стул, чтобы не пускать машины к отделению.

В Николаеве перед визитом в областную клиническую больницу министра развития общин и территорий Алексея Чернышева провели особую подготовку.

Об этом рассказал житель города, опубликовав видеозапись в Facebook, пишут "Никвести".

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По его словам, медперсонал буквально подметает лужи на входе в больницу. При этом, николаевец напомнил, что в этой больнице уже год не могут завершить ремонт крыши, из-за чего медучреждение постоянно затапливает дождем.

"Cейчас нахожусь в больнице на Киевской. Сегодня сюда приезжает целый министр. Женщина и мужчина только что подметали лужи. Лужи подметали! Вот сидит девушка, которая не пускает машины к приемному отделению Целый стул на улице поставили! Крыша у нас год ни*рена не делается, приезжает министр, все в ср*чке, приемный покой просто вылизывается спиртом. Крыша год уже, не могут сделать крышу. Министр приезжает, а ему тут чуть ли не золотые дорожки стелят", - рассказал Денис Сисин.

Как пишет издание, 1 июля в этой больнице после очередного дождя протекла крыша. Дождем затопило отделение гематологии, в котором лечат больных раком крови. Данное затопление не является первым, предыдущее было в феврале.

Руководство учреждения объяснило это затянувшимся ремонтом крыши фирмой, которая должна была завершить работы до 31 декабря 2019 года.

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