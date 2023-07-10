Нардеп продемострировал спутниковые снимки, на которых видно, как уменьшалось количество металла в порту после его захвата оккупантами.

Россия похитила из порта оккупированного Мариуполя металла на 25 миллионов долларов. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко. Он также продемострировал спутниковые снимки, на которых видно, как уменьшалось количество металла в порту после его захвата оккупантами.

"Это снимки Мариупольского порта. На них видно, как оккупанты воруют украинский металл. За год со складов украли горячекатаных рулонов на $25 миллионов, и кораблями вывезли в РФ", - заявил Гончаренко.

Ранее депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин сообщал, что оккупанты возобновили работу порта, чтобы ввозить российское оружие, и вывозить украденные в Украине зерно и металл.

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Как известно, в Мариупольском порту хранилась продукция двух металлургических гигантов – Азовстали и ММК им. Ильича Группы Метинвест. Позже предприятия обратились в Офис Генерального прокурора и СБУ с просьбой открыть уголовное производство против российских оккупантов. Заводы предоставили следователям доказательства, свидетельствующие, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки системно присваивают их имущество в оккупированном Мариуполе, в частности похищают продукцию в порту, что является военным преступлением и подпадает под юрисдикцию международной юстиции.

Со своей стороны Метинвест Ахметова обратилась к международным партнерам и компаниям-операторам морских портов с призывом не покупать продукцию сомнительного происхождения, а сразу сообщать об этом компании.