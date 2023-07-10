Россия похитила из порта оккупированного Мариуполя металла на 25 миллионов долларов. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко. Он также продемострировал спутниковые снимки, на которых видно, как уменьшалось количество металла в порту после его захвата оккупантами.
"Это снимки Мариупольского порта. На них видно, как оккупанты воруют украинский металл. За год со складов украли горячекатаных рулонов на $25 миллионов, и кораблями вывезли в РФ", - заявил Гончаренко.
Ранее депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин сообщал, что оккупанты возобновили работу порта, чтобы ввозить российское оружие, и вывозить украденные в Украине зерно и металл.
Как известно, в Мариупольском порту хранилась продукция двух металлургических гигантов – Азовстали и ММК им. Ильича Группы Метинвест. Позже предприятия обратились в Офис Генерального прокурора и СБУ с просьбой открыть уголовное производство против российских оккупантов. Заводы предоставили следователям доказательства, свидетельствующие, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки системно присваивают их имущество в оккупированном Мариуполе, в частности похищают продукцию в порту, что является военным преступлением и подпадает под юрисдикцию международной юстиции.
Со своей стороны Метинвест Ахметова обратилась к международным партнерам и компаниям-операторам морских портов с призывом не покупать продукцию сомнительного происхождения, а сразу сообщать об этом компании.