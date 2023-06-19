Впрочем, "милиция ДНР" схватила молодых людей и заставила извиняться.

В Мариуполе молодая пара поставила на место оккупанта, заявив, что "россиян никто сюда не звал".

Видео конфликта появилось в сети. На кадрах слышно, что оккупант поднял шум в общественном транспорте из-за выражения "Слава Украине!". Зато мариупольцы говорят, что тот обозвал их "х*хлами еб*чими". Кроме того, они напомнили, что из-за россиян в городе погибло множество людей.

"Мы вас просили сюда приходить? Нет. А сейчас что? Здесь людей нет", - заявила жительница Мариуполя.

Зато удивленный оккупант спросил, не нравится ли девушке, что захватчики пришли в город. Она уточнила, что ей не нравится, что "город разъ*бали". Закончился диалог намеками местных жителей о том, что у них есть связи, чтобы устроить проблемы оккупанту.

Впрочем, конфликт не иссяк. Через некоторое время участников видео нашли и заставили извиняться на фоне российской трехцветной тряпки. Парень и девушка заявили, что странным образом "осознали", что Украина их якобы терроризировала, а Россия "спасла".

Мариуполь сегодня - последние новости

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики хотят взыскать с жителей города деньги за коммунальные услуги почти за год.

Также он сообщал, что оккупанты во время поисков участников подполья проверяют даже детей.

Между тем в Российской Федерации заявили, что хотят отправить "на восстановление" Мариуполя тысячи российских студентов.

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