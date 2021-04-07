Во время разговора с контролерами депутат пыталась воспользоваться связями в горсовете, чтобы избежать штрафа.

Контролеры ЛКП "Львовэлектротранс" оштрафовали за безбилетный проезд депутата Львовского городского совета Ольгу Посыпанко.

Читайте также"Только людей мучите!". Как патрульные транспорт в "красном" Львове проверялиИнцидент произошел в троллейбусе №29, который курсирует от аэропорта до Львовского национального университета. Как сообщает zaxid.net, 41-летняя депутат Львовского горсовета от «Европейской солидарности» ехала без билета. В момент, когда в троллейбус зашли контролеры, Посыпанко попыталась купить билет. Однако контролеры зафиксировали безбилетный проезд пассажирки и оштрафовали ее на 140 грн.

В ЛКП "Львовэлектротранс" изданию подтвердили информацию об этом случае. Как рассказал бригадир контролеров отдела контроля ЛКП «Львовэлектротранс» Андрей Фок, инцидент произошел около 15:30 6 апреля.

«Контролеры выявили пассажирку, которая пыталась приобрести проездной билет во время проверки, объясняя это тем, что разговаривала по телефону и не имела возможности приобрести билет раньше. Во время контроля вела себя несколько свысока, ссылаясь на различные знакомства с должностными лицами в городском совете. Свое удостоверение [депутата] показывала нечетко, потом по фото установили, что это действительно депутат городского совета», – рассказал Фок.

Контролеры выписали Посыпанко 140 грн штрафа, который она оплатила на месте.

Кроме того, судя по фото, которое удалось сделать во время контроля, депутат Ольга Посыпанко находилась в троллейбусе с опущенной на подбородок маской, что запрещено действующими карантинными ограничениями.

Сама Ольга Посыпанко в разговоре с изданием не отрицала свою попытку безбилетного проезда в троллейбусе, но отказалась от любых комментариев. "Мне нечего говорить о том случае", - сказала депутат.

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Автор: Ирина Погорелая