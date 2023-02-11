На вражеских пропагандистских каналах уже никто не хихикает, отметил эксперт.

Решение, принятое в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, согласно которому украинская сторона решила начинать готовить кадровый резерв для освобожденного в будущем полуострова Крым, является очень хорошим ходом.

Врагам украинского государства уже страшно, рассказал эксперт по управлению репутацией, политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире программы "Аргумент". "Это очень хороший ход не только с целью психологического давления на российское общество или на отдельных российских персонажей, принимающих решения", - отметил собеседник.

По его словам, стоит представить, что "на вас неумолимо движется какой-то каток". "Сначала они думали, что в Крыму они будут сидеть безопасно и содержать военные базы. Потом по Крыму начали лететь снаряды, дроны, начали взрываться на аэродромах самолеты. Потом что-то вдруг произошло с Крымским мостом. Потом все чаще стали говорить о том, что Крым Украина возьмет летом. Тут начинают готовить кадровый резерв", - отметил эксперт.

По словам Тизенгаузена, "даже если россияне думают, что мы и близко не подойдем, им все равно становится страшно". Политтехнолог считает, что особенно страшно коллаборантам, которые находятся на полуострове.

"Уже было несколько волн, когда ФСБшники и пропагандисты оттуда сбегали. А сейчас им говорят: "Вот, есть кадровый резерв. Прокуроры, судьи. Все готовы заходить в Крым и работать". Уже страшно. На российских пропагандистских каналах уже никто не хихикает…", - подчеркнул он.

Освобождение Крыма - сегодня это стоит знать

Украина решила бороться за все свои территории, которые россияне захватили, в частности, за Крым. В январе западные журналисты выяснили, что власти США могут предоставить Киеву вооружение, которое необходимо для полного освобождения Крыма.

Полковник запаса украинской армии Роман Свитан сказал, что полуостров можно освободить с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

Позже вице-премьер-министр - глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в министерстве решили начинать готовить кадровый резерв для деоккупированного Крыма.

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