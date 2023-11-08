Также россияне манипулируют заключенными, которые обижены на правоохранителей.

На оккупированных территориях украинцев заставляют получать паспорта РФ. При этом оккупанты давят на больных людей и угрожают жителям пытками.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказала адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова. По ее данным, оккупационные власти отказываются лечить пациентов психоневрологических учреждений, если у них не оформлены паспорта Российской Федерации.

"Фактически пациентам без паспорта РФ не выдаются лекарства, не проводятся профилактические осмотры, а тем, кто находился в стационаре, угрожали досрочной выпиской. Почти шесть месяцев на этих людей оказывалось такое массированное давление, после чего пациенты психоневрологических больниц дали согласие на получение паспортов РФ", – рассказала адвокат.

Она уточнила, что 1 ноября подразделения Миграционной службы РФ организовали выдачу российских паспортов непосредственно в указанных лечебных учреждениях.

Кроме того, захватчики продолжают давить на местное население с целью выявления проукраинских настроенных граждан. В частности, по словам адвоката, ФСБ РФ проводит обыски в домах местных жителей, на улицах останавливают и обыскивают машины, проверяют мобильные телефоны.

По словам правозащитницы Ирины Чауры, произошло несколько случаев задержания за последние недели. Один из примеров касается оккупированной части Запорожья, где сотрудники ФСБ задержали местных жителей, одного из них захватчики застрелили.

"Тех, кого задержали, сейчас обвиняют в несогласии с оккупационными властями. Также в Херсонской области был задержан 32-летний местный житель за несогласие с кремлевским режимом. На Луганщине задержали мужчину и при проверке его мобильного телефона обнаружили украинские сайты. Сейчас его обвиняют в шпионаже", – рассказала Чаура.

По ее словам, за последние две недели на оккупированной части страны проведено 279 обысков у людей, которые имели паспорта граждан Украины. Людей задерживали и предлагали: "подвал" или гражданство РФ.

По данным правозащитной группы, ранее российские захватчики сообщали, что будут аннулировать приговоры, которые были вынесены ранее по украинскому законодательству. Однако сейчас, как утверждают правозащитники, оккупационные власти подготовили списки заключенных, которых в дальнейшем планируют привлекчь к службе в российской армии. Особое внимание уделяют тем, кто был осужден за преступления против основ национальной безопасности Украины.

"И соответственно, манипулируя чувством обиды заключенных на правоохранительные органы Украины, вербуют в свои ряды. В случае отказа угрожают ухудшением отношения со стороны тюремной администрации и физической расправой", – рассказали в группе.

Также речь шла о том, что на временно оккупированной части Украины представители "власти" обнаруживают дома, оставленные владельцами, где мародерствуют, заменяют замки и размещают других людей.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

По словам правозащитников, на оккупированной территории для украинских детей, имеющих онкологические болезни, РФ хочет обустраивать специальные "лагеря". Кроме того, у школьников отбирают на проверку гаджеты и следят за перепиской.

На оккупированной Херсонщине российский военный расстрелял двух гражданских украинцев – погибших звали Татьяна Филенко и Сергей Авдеев. Сообщается, что мирных жителей убил 28-летний Алексей Косенков из Ленинградской области РФ.

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