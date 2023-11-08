К примеру, на оккупированной Луганщине детей привлекают к плетению маскировочных сеток для вражеских войск.

На временно оккупированных территориях для украинских детей, имеющих онкологические заболевания, захватчики планируют обустраивать "лагеря". Маленькие украинцы, которые живут там, вынуждены проходить медицинскую фильтрацию.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина–Одесса" сообщила, адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова. Она напомнила, что на оккупированных территориях проводится медицинская фильтрация детей, цель которой – "отсев" больных.

"Украинские дети проходят медицинскую фильтрацию... Сейчас на оккупированной территории будут строить лагеря для детей, имеющих онкологические болезни. И тут надо обратить внимание, что это – не заведения лечения, это – место размещения для таких детишек. Это такой своеобразный последний приют, чтобы доживать свой век", – подчеркнула Ястребова.

Как добавила правозащитница Ирина Чаура, сейчас в РФ растет количество сирот, которых возвращают в детские дома.

"По информации наших источников, в Российской Федерации в этом году граждане РФ вернули в детские дома 20 тыс. детей-сирот. Такое большое количество связано с тем, что РФ начала депортацию детей в Российскую Федерацию в 2022 году. Сейчас детей с болезнями или детей, с которыми взрослые не нашли понимания, возвращают в детские дома", – утверждает она.

Кроме того, по данным правозащитников, зафиксированы случаи проверки телефонов у школьников. Но если раньше этим занимались школьные учителя, то с недавних пор в "процессе" произошли изменения. В частности, зафиксировано, что проверкой гаджетов детей занимаются представители оккупационных силовых структур. По словам Ястребовой, фактически у детей отбирают телефоны и во время изъятия устанавливают программное обеспечение, которое отслеживает контент, который дети потребляют.

"И что характерно, эти программы блокируют определенные сайты, а также устанавливают слежку за дальнейшей перепиской школьников. Во время проверки телефоны фиксируют установленные программы у детей, игры, украинские сайты, или информационные ресурсы, которые они посещают. Таким образом оккупанты пытаются выявить проукраинские настроенных детей. Потому что они в них видят потенциальное сопротивление оккупационному режиму", – рассказала адвокат.

Также на оккупированной Луганщине зафиксировано, что детей принудительно привлекают к плетению маскировочных сеток для оккупантов. Вся эта процедура происходит с обязательным переодеванием маленьких украинцев в военную форму.

"То есть это такая мера милитаризации с использованием детского труда", – отмечают в правозащитной группе.

Что происходит на оккупированной территории Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты незаконно вывезли в Россию тысячи украинцев. Среди них – как взрослые, так и дети. Украина ведет активную работу над возвращением похищенных Россией малышей. В частности, в сентябре домой удалось вернуть девятерых детей, которых держали на оккупированных территориях, в октябре – четырех, которые были депортированы РФ на территорию страны-агрессора. Это трое мальчиков – им три, шесть и девять лет, а также в Украину вернули 17-летнюю девушку.

Кроме того, россияне совершают многочисленные военные преступления на оккупированных территориях. Так, на Херсонщине российский оккупант расстрелял гражданских украинцев. Жертвами захватчика стали мирные жители – Татьяна Филенко и Сергей Авдеев.

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