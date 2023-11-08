На временно оккупированных территориях для украинских детей, имеющих онкологические заболевания, захватчики планируют обустраивать "лагеря". Маленькие украинцы, которые живут там, вынуждены проходить медицинскую фильтрацию.
Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина–Одесса" сообщила, адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова. Она напомнила, что на оккупированных территориях проводится медицинская фильтрация детей, цель которой – "отсев" больных.
"Украинские дети проходят медицинскую фильтрацию... Сейчас на оккупированной территории будут строить лагеря для детей, имеющих онкологические болезни. И тут надо обратить внимание, что это – не заведения лечения, это – место размещения для таких детишек. Это такой своеобразный последний приют, чтобы доживать свой век", – подчеркнула Ястребова.
Как добавила правозащитница Ирина Чаура, сейчас в РФ растет количество сирот, которых возвращают в детские дома.
"По информации наших источников, в Российской Федерации в этом году граждане РФ вернули в детские дома 20 тыс. детей-сирот. Такое большое количество связано с тем, что РФ начала депортацию детей в Российскую Федерацию в 2022 году. Сейчас детей с болезнями или детей, с которыми взрослые не нашли понимания, возвращают в детские дома", – утверждает она.
Кроме того, по данным правозащитников, зафиксированы случаи проверки телефонов у школьников. Но если раньше этим занимались школьные учителя, то с недавних пор в "процессе" произошли изменения. В частности, зафиксировано, что проверкой гаджетов детей занимаются представители оккупационных силовых структур. По словам Ястребовой, фактически у детей отбирают телефоны и во время изъятия устанавливают программное обеспечение, которое отслеживает контент, который дети потребляют.
"И что характерно, эти программы блокируют определенные сайты, а также устанавливают слежку за дальнейшей перепиской школьников. Во время проверки телефоны фиксируют установленные программы у детей, игры, украинские сайты, или информационные ресурсы, которые они посещают. Таким образом оккупанты пытаются выявить проукраинские настроенных детей. Потому что они в них видят потенциальное сопротивление оккупационному режиму", – рассказала адвокат.
Также на оккупированной Луганщине зафиксировано, что детей принудительно привлекают к плетению маскировочных сеток для оккупантов. Вся эта процедура происходит с обязательным переодеванием маленьких украинцев в военную форму.
"То есть это такая мера милитаризации с использованием детского труда", – отмечают в правозащитной группе.
Что происходит на оккупированной территории Украины
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты незаконно вывезли в Россию тысячи украинцев. Среди них – как взрослые, так и дети. Украина ведет активную работу над возвращением похищенных Россией малышей. В частности, в сентябре домой удалось вернуть девятерых детей, которых держали на оккупированных территориях, в октябре – четырех, которые были депортированы РФ на территорию страны-агрессора. Это трое мальчиков – им три, шесть и девять лет, а также в Украину вернули 17-летнюю девушку.
Кроме того, россияне совершают многочисленные военные преступления на оккупированных территориях. Так, на Херсонщине российский оккупант расстрелял гражданских украинцев. Жертвами захватчика стали мирные жители – Татьяна Филенко и Сергей Авдеев.