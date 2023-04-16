Одну из скульптур одели в военную форму с шевронами.

Скульптуры на Почтовой площади столицы, посвященные маленьким основателям Киева – Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбидь – переодели к Пасхе, рассказал автор памятника Владимир Журавель.

Одну из скульптур одели в военную форму с шевронами, остальные две – в украинскую вышиванку, четвертая превратилась в ангела.

"Друзья, поздравляем с Пасхой! Спасибо нашим защитникам земным и небесным! ... Особая благодарность моим братьям Руслану и Дмитрию Журавель, которые защищают Украину, и предоставили шевроны своих подразделений в которых служат!", – пишет Журавель.

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Памятник "Малыши, основатели Киева"

Памятник "Малыши, пускающие кораблики" или "Малыши, основатели Киева" расположен на Почтовой площади в Киеве. Его официально открыли в мае 2017 года.

Основу композиции авторства киевского художника-скульптора Владимира Журавля составляют фигуры мальчиков, символизирующие Кия, Щека и Хорива. Они играют с корабликами на стилизованной карте Киева. В нескольких метрах расположена бронзовая скамейка с маленькой девочкой – Лыбедь.

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