В результате российских ударов по Днепру в целом погибли шесть человек.

В Днепре увеличилось количество погибших из-за ударов российских оккупантов 28 июня и 3 июля.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram. "Ночью под завалами днепровского дома, который россияне изуродовали в пятницу (28 июня), спасатели обнаружили тело женщины. Это уже третья жертва того удара", - заявил он.

Напомним, в результате того удара пострадали 12 человек, из них один ребенок, еще два человека спасли подразделения ГСЧС.

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Также, по словам Лысака, в больнице умерла 60-летняя женщина, которая получила ранения во время вчерашней атаки на город.

Таким образом, как отметил глава ОВА, в результате российских ударов по Днепру в целом погибли шесть человек.

"Сегодня в Днепре объявлен траур по тем, чьи жизни забрал враг", - добавил Лысак.

Удары по Днепру

Вечером 28 июня оккупационные войска совершили ракетную атаку по Днепру. Лысак в Telegram-канале опубликовал фотографию сильно разрушенной девятиэтажки. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о разрушении четырех этажей.

Утром 3 июля в результате атаки россиян в Днепре прогремели около десятка взрывов. Был поврежден один из торговых центров. В Воздушных силах сообщили, что враг атаковал Днепропетровскую область тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными БпЛА типа Shahed.

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