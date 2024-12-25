6 рождественских фильмов для настроения: можно смотреть вдвоем или с детьми

Сегодня украинцы отмечают Рождество, а значит, вечером есть повод собраться всей семьей.

После перехода на новый календарь ПЦУ, украинцы встречают Рождество Христово иначе, чем раньше - 25 декабря вместо 7 января. Именно сегодня, в большой и светлый праздник, можно вместе поужинать, а затем посмотреть интересное атмосферное кино. Узнайте, какие новогодние и рождественские фильмы считаются лучшими.

Рождественские фильмы для всей семьи

Если вы хотите разделить уютный вечер со своими детьми, то желательно подобрать киноленту, которая будет интересна и понятна не только взрослым, но и малышам.

Чарли и шоколадная фабрика

Новые рождественские фильмы в США практически не снимают, именно поэтому есть возможность заново оценить уже вышедшие картины. "Чарли и шоколадная фабрика" - прекрасное кино и для взрослых, и для детей. Юмор, понятный обоим поколениям, шикарная игра актеров, а также интересный поучительный сюжет превращают этот фильм в лидера рейтинга новогодних кинолент.

Кошмар перед Рождеством

Несмотря на присущую режиссеру Тиму Бертону мрачную атмосферу, этот фильм обожают дети. Повествование идет вокруг главного героя Джека, который всю жизнь живет в мире страшных и жутких традиций, но однажды попадает в совершенно другую реальность - туда, где Рождество ассоциируется с теплом, любовью и уютом. Джек тут же собирается привить эту традицию и у себя в городе, но на его пути возникают трудности.

Клаус

Мультипликационные рождественские фильмы для детей - отличный выбор, особенно если их сюжет написан о самом важном персонаже - Санта Клаусе. Анимационный мультфильм "Клаус" как раз об этом - и взрослые, и дети смогут узнать, кем был Санта, как он появился и почему теперь без него не обходится ни одно Рождество.

Рождественские фильмы про любовь

Для взрослых, которые будут отмечать Рождество без детей, мы предлагаем подборку из трогательных романтических фильмов. Эти киноленты точно заденут самые тонкие струны вашей души и окутают теплой атмосферой любви.

Отпуск по обмену

Американские рождественские фильмы славятся разностью сюжетов и яркими персонажами - в этом фильме речь пойдет о двух совершенно разных девушках. Одна из них живет в шикарном особняке, но имеет репутацию бесчувственной леди, а вторая, будучи невероятно сентиментальной особой, то плачет, то смеется в маленьком частном доме. Однажды, по воле судьбы, они меняются домами и попадают в новый для себя мир.

Реальная любовь

Фильм, вышедший 10 лет назад, до сих пор впечатляет и завораживает своим сюжетом. Невероятно милые истории главных героев, удивительная рождественская атмосфера заграничных стран, а также эмоции, передаваемые актерами, понятные каждому из нас. "Реальная любовь" - фильм о том, что чудо возможно - тем более в Рождество!

Дневник Бриджит Джонс

Незабвенная классика любовных мелодрам, сюжет которой разворачивается как раз перед Рождеством. Обаятельная Рене Зеллвегер влюбляется в своего начальника, но без любовного треугольника обойтись не получается. Этот фильм можно смотреть бесконечно несколько раз в год, но лучше сделать это именно на Рождество, чтобы заново пробудить в себе сильное чувство любви и романтики.

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