Выбор локаций для праздничных фотосессий огромен и каждый может выбрать на свой вкус.

В преддверии новогодних праздников украинцы все чаще задаются вопросом, где провести праздничную фотосессию. Теплые, домашние, уютные снимки будут радовать еще долго.

Где получаются лучшие фотографии и сколько стоят новогодние съемки – в сюжете ТСН.

По словам фотографа Натальи, в этом году в моде простота, поэтому для новогодних фотосессией используют обычные вещи, а не помпезные платья. Некоторые украинцы выбирают для праздничных фото теплые и уютные пижамы.

Чтобы в студии получились теплые фото, лучше выбирать те, где много пространства и солнечного света

Читайте такжеМеню на Новый год 2022: самые вкусные идеи для праздничного стола"С 10:00 до 14:00 – лучшее время. Важно, чтобы были большие окна, потому что в студии должно быть много природного света", - рассказала Наталья.

Аренда студии обойдется примерно в 700 гривень, но все зависит от локации.

Профессиональный фотограф Дмитрий раскрыл секрет, как сделать удивительные фото дома на подоконнике на обычный смартфон и совершенно бесплатно:

если взгляд направлен влево, то справа в кадре должно быть пространство;

делать много кадров из разных ракурсов, тогда точно получится удачный кадр.

Для тех, кому декора дома мало, можно арендовать фургон для фотосессий. Возле фургона – хвоя, игрушки и стол - все украшено огоньками. По словам Анастасии Соколюк, локация с домом обойдется в 900 гривень за час, а с кемпером – 800 гривень, а если брать в аренду сразу две локации, то 1,5 тысячи гривень.

Рождество и Новый год в Киеве

В этом году главную елку страны на Софийской площади украсят по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Организаторы позаботились и о просветительской составляющей - гостей ознакомят с историей рождения Иисуса Христа, а вертеп будет состоять из панно и 38 фигурок святого семейства.

Монтировать главную елку страны начали еще 30 ноября. Откроют новогоднее дерево традиционно 19 декабря в 17:00. Всего в Киеве будет 14 новогодних локаций.

С 11 декабря на ВДНХ откроется ежегодный парк зимних развлечений "Зимняя страна". Всего будет 20 развлекательных локаций. На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка, а рядом обустроят фотозоны.

Вас также могут заинтересовать следующие новости:

Автор: Анастасия Горбачева