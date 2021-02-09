Суд также допросит заявленных обеими сторонами свидетелей, а затем перейдет к исследованию письменных документов.

Орджоникидзевский районный суд Харькова 16 февраля допросит экс-мэра Славянска, депутата местного горсовета от "Партии мира и развития" Нелю Штепу, которую обвиняют в сепаратизме и пособничестве боевикам.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня состоялось первое заседание по рассмотрению дела по существу, на котором прокурор объявил обвинительный акт.

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Штепа заявила, что не признает своей вины в полном объеме.

Также сегодня суд определил порядок исследования доказательств.

Прокурор предложил сначала допросить обвиняемую Штепу, затем заявленных обеими сторонами свидетелей, после этого перейти к исследованию письменных документов.

Штепа и ее адвокаты против такого порядка не возражали.

Судья Елена Глибко удовлетворила ходатайство прокурора.

Что известно о скандальной Нелю Штепу

Штепа была мэром Славянска во времена президентства Виктора Януковича. Во время оккупации Славянска весной 2014 года она поддержала боевиков.

Украинские правоохранители задержали ее в июле 2014 года. Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и частью 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Судьям она заявила, что призвала президента РФ Владимира Путина войти в Славянск и "защитить" ее якобы под давлением боевиков.

В октябре 2014 года прокуратура Харьковской области требовала приговорить Штепу пожизненно, тогда суд арестовал Штепу. Однако в 2017 году меру пресечения изменили на круглосуточный домашний арест, срок действия которого истёк в начале 2018 года. С тех пор к Штепе ни одной меры пресечения не применялось.

20 января 2021 года суд отправил Штепу под ночной домашний арест - с 22:00 до 5:00.

Приговора в отношении неё нет до сих пор - дело рассматривается в Орджоникидзевском райсуде Харькова.

По решению Евросуда по правам человека Штепа получила 3,6 тыс. евро компенсации от Украины за "нарушение права на свободу".

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Автор: Антонина Доломанжи