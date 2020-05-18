Неизвестные проникли в кабинет заместителя министра юстиции Онищук: детали

Преступники даже не скрывали следов своего присутствия и сделали это намеренно.

В кабинет заместителя министра юстиции залезли преступники / Фото: Ольга Онищук

Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук заявила о незаконном проникновении в ее рабочий кабинет в министерстве.

По ее словам, преступники даже не скрывали следов своего присутствия и сделали это намеренно. Об этом Онищук рассказала на странице в Facebook.

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"Сейчас недовольство различных «групп влияния» решениями Министерства юстиции, которые принимаются не в их пользу, только нарастает. Видимо, им сложно смириться с тем, что и в дальнейшем они будут получать только законные решения Минюста!

Очередной «привет» от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. К моему рабочему кабинету наведались незваные «гости» (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!), и я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и «сюрпризы» на память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении", - говорится в сообщении.

Заявление о совершении преступления уже направили в Нацполицию. Выясняются обстоятельства инцидента, а также проверяют помещения на наличие взрывчатки и ядовитых веществ.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине в период карантина увеличилось количество попыток рейдерства, заявил министр юстиции Денис Малюська.