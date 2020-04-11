В Украине увеличилось количество попыток рейдерства - Малюська
В Украине в период карантина увеличилось количество попыток рейдерства.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.
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«Вчера вернули 10 (десять) квартир, которые перед этим вероятно хакеры украли у Министерства обороны Украины. Изменения в регистрационные данные по киевским квартирам внесли от имени регистратора в Николаевской области», - отметил он.
«Вообще, то уменьшение деловой активности, то скука повысили количество попыток рейдерства. Иногда даже немного нелепых, как в случае с упомянутыми выше квартирами», - добавил Малюська.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что после введения карантина в Украине уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники.